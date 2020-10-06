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Под Рязанью горит хранилище боеприпасов
15:33
Фото: kapital.kz
На территории бывшей воинской части под Рязанью, где произошло возгорание, слышны взрывы, передают российские СМИ.
ЧП случилось в Скопинском районе, сообщили представители региональных экстренных служб. Как рассказывают очевидцы, звуки разрывающихся боеприпасов слышны за десятки километров.
Информацию об инциденте подтвердили в Западном военном округе, передает РИА Новости. Отмечается, что пламя могло перекинуться на площадку хранения артиллерийских боеприпасов с загоревшейся травы.
По данным Минобороны, в результате инцидента на складе пострадавших нет. Взрывы не представляют угрозы для расположенных неподалеку соседних населенных пунктов, пояснили в ведомстве. В данный момент продолжается тушение пожара. Пока ликвидировать огонь не удается.
Вместе с тем, после воспламенения полигона был эвакуирован небольшой поселок Кузьминка, где проживают двадцать пять человек, передает агентство "Интерфакс". Населенный пункт находится примерно в трех километрах от хранилища, расположенного в лесной местности близ поселка Желтухино.
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