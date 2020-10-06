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Тихановская объявлена в розыск на территории РФ
17:43
Фото: vk.com
Как следует из базы данных МВД РФ, на территории нашей страны объявлена в розыск экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская.
В правоохранительных органах пояснили, что ранее оппозиционерка стала фигуранткой уголовного дела в соседнем государстве, и в России ее будут разыскивать, согласно договору о межгосударственном розыске.
В межгосударственный розыск на территории РФ объявлена экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, указано в базе данных МВД России. Как стало известно, основанием для этого стала статья УК.
Тихановскую ранее объявили в розыск власти Белоруссии. Подобные действия будут осуществляться и в России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По его словам, речь в данном случае идет о межгосударственном розыске в рамках соответствующего договора, который ранее был оформлен между Минском и Москвой.
При этом уточняется, что в международный розыск Тихановская, покинувшая страну вскоре после президентских выборов, не объявлялась.
Напомним, накануне в Берлине состоялась встреча Светланы Тихановской и германского канцлера Ангелы Меркель.
В конце сентября Белоруссию покинула писательница Светлана Алексиевич, являвшаяся последним членом Координационного совета оппозиции. Все остальные находятся за рубежом или под арестом. Литератора лишь вызывали на допрос в Следственный комитет РБ.
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