ИнтерНовости - новости в стране и мире
В мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клетки
В мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клетки
В Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской
В Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской
Навальный дал интервью Дудю
Навальный дал интервью Дудю
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19Врач рассказал, как заметить признаки тяжелого течения COVID-19
Трамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФТрамп разрешил рассекретить все данные о его «связях» с РФ
В Испании арестован создатель антивируса McAfeeВ Испании арестован создатель антивируса McAfee
ОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении НавальногоОЗХО подтвердила данные Германии об отравлении Навального
В Берлине прошла встреча Меркель и ТихановскойВ Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской


6.10.2020 21:30
В Берлине прошла встреча Меркель и ТихановскойФото: belsat.eu

Представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская подарила германскому канцлеру Ангеле Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу "Краiна Беларусь" Владимира Орлова, переведенную на немецкий язык. О переговорах сообщает Telegram-канал экс-кандидата на пост президента Беларуси.

Как стало известно, на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о том, что сформированный ей Координационный совет рассчитывает на финансовую поддержку.

Кроме того, чтобы преодолеть политический кризис в Белоруссии, необходимо оказать помощь независимым средствам массовой информации и гражданским объединениям, отметила бывшая кандидат на пост президента РБ.

При этом Светлана Тихановская выражала уверенность в том, что в Беларуси нужно остановить насилие. Власти должны выпустить на свободу политзаключенных. Представительница оппозиции также подчеркивала, что протесты, не утихающие в стране с начала августа, не являются борьбой против России или Евросоюза. Речь идет исключительно о внутреннем политическом кризисе.

На встрече с Меркель Тихановская вновь заявила о том, что главной целью белорусской оппозиции является проведение новых президентских выборов, которые будут честными и справедливыми.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 145

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Курске проводят проверку после гибели 17-летнего боксераВ Курске проводят проверку после гибели 17-летнего боксера
В Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента АтамбаеваВ Киргизии протестующие освободили из СИЗО бывшего президента Атамбаева
В мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клеткиВ мозге жертвы Везувия нашли сохранившиеся клетки
В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19В России за сутки выявили почти 11 тыс. зараженных COVID-19
ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в РоссииВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru