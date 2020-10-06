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В Берлине прошла встреча Меркель и Тихановской
6.10.2020 21:30
Фото: belsat.eu
Представительница белорусской оппозиции Светлана Тихановская подарила германскому канцлеру Ангеле Меркель бело-красно-белый зонтик и книгу "Краiна Беларусь" Владимира Орлова, переведенную на немецкий язык. О переговорах сообщает Telegram-канал экс-кандидата на пост президента Беларуси.
Как стало известно, на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о том, что сформированный ей Координационный совет рассчитывает на финансовую поддержку.
Кроме того, чтобы преодолеть политический кризис в Белоруссии, необходимо оказать помощь независимым средствам массовой информации и гражданским объединениям, отметила бывшая кандидат на пост президента РБ.
При этом Светлана Тихановская выражала уверенность в том, что в Беларуси нужно остановить насилие. Власти должны выпустить на свободу политзаключенных. Представительница оппозиции также подчеркивала, что протесты, не утихающие в стране с начала августа, не являются борьбой против России или Евросоюза. Речь идет исключительно о внутреннем политическом кризисе.
На встрече с Меркель Тихановская вновь заявила о том, что главной целью белорусской оппозиции является проведение новых президентских выборов, которые будут честными и справедливыми.
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