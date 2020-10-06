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В Кремле не будут распространять обязательства по ОДКБ на Карабах
15:22
Фото: livejournal.com
Российские власти не собираются распространять на непризнанный Нагорный Карабах обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает агентство "Интерфакс".
Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, наша страна имеет обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности. По словам Дмитрия Пескова, страны, участвующие в договоре, должны встать на защиту государства, также входящего в ОДКБ, в случае, если оно подвергается агрессии либо нападению извне. Однако сейчас речи об этом не идет - пресс-секретарь российского президента опроверг сведения о том, что конфликт в Нагорном Карабахе якобы распространился на территорию Армении.
Ранее глава РФ Владимир Путин напомнил о том, что Москва исполнит все свои обязательства в ОДКБ, и у Еревана по этому поводу вопросов не имеется. Российский президент отметил, что сейчас поддерживает постоянные рабочие контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Накануне Пашинян заявил о том, что власти Армении готовы пойти на уступки в целях урегулирования карабахского конфликта. Однако в Баку также должны быть готовы пойти на аналогичные действия. При этом представитель Еревана отметил, что военные действия в регионе не были бы начаты без активного участия Турции.
Позже политик в интервью BBC World News назвал Карабах армянской страной, где его соотечественники всегда составляли более 80% населения. Однако власти Азербайджана не хотят, чтобы в Арцахе (армянское название Карабаха) проживали армяне. И потому Баку "при помощи террористов" напал на регион, подчеркнул Пашинян.
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