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Пашинян: Ереван готов к уступкам


20:59
Пашинян: Ереван готов к уступкамФото: caviral.com

Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, официальный Ереван готов пойти на уступки в целях урегулирования карабахского конфликта, если Баку также готов на аналогичные действия. Политик также отметил, что военные действия в регионе не были бы начаты без активного участия Турции.

Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse от лица властей Армении выразил готовность пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра Армении, в Ереване рассматривают такую возможность в случае готовности Азербайджана.

Премьер-министр Армении подчеркнул, что урегулирование обстановки "должно осуществляться на основе взаимных уступок". По словам Пашиняна, в Ереване и Степанакерте к такому развитию событий готовы, нужно лишь, чтобы Баку тоже был готов.

Пашинян также указал на роль Анкары: по его мнению, военные действия в Нагорном Карабахе не были бы начаты без активного участия властей Турции. Хотя руководство Азербайджана на протяжении полутора десятков лет и вело "воинственные речи", решение о переходе к активным мерам было мотивировано "полной поддержкой со стороны Турции".

Ранее Министерство обороны Армении сообщило об уничтожении крупного подразделения ВС Азербайджана. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян, была успешно осуществлена тактическая ловушка, после чего в западне оказались около двухсот военнослужащих противника.

Автор: Злата Богатова

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