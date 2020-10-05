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В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных
5.10.2020 21:30
Фото: analitikaua.net
Министерство обороны Армении сообщает об уничтожении крупного подразделения ВС Азербайджана.
Как указывает в своем Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян, была успешно осуществлена тактическая ловушка, после чего в западне оказались около двухсот военнослужащих противника.
Армия обороны Арцаха (в Армении так называют Карабах) при помощи тактической ловушки ликвидировала крупное подразделение ВС Азербайджана. Как рассказала официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян, был нанесен мощный артиллерийский удар по азербайджанским военнослужащим, которые в тот момент пытались преследовать якобы отступающих бойцов НКР.
На своей странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства пояснила, что противник потерял двести человек, после чего отступил.
Ранее представители Армии обороны Арцаха информировали о начале "временного тактического отступления. Практически в тот же момент премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление о том, что на ряде участков фронта складывается сложная ситуация.
В Баку сообщили, что за период с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли двадцать четыре мирных жителя. По данным Генпрокуратуры страны, ранения получили более 120 человек.
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