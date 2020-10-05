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Президент Киргизии не исключает отмены результатов выборов


06:38
Президент Киргизии не исключает отмены результатов выборовФото: eadaily.com

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков допускает отмену результатов парламентских выборов, которые прошли в стране в минувшие выходные.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, передает портал 24.kg.

Как заявила Толгонай Стамалиева, учитывая обстановку, которая сложилась в стране, Сооронбай Жээнбеков порекомендовал ЦИК "тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями" в ходе голосования. При этом президент допустил, что результаты могут быть пересмотрены, "вплоть до аннулирования".

Пресс-секретарь киргизского президента пояснила, что он остается в столице, продолжая контролировать ситуацию. При этом Жээнбеков обращается ко всем политическим сторонам с призывом сохранять благоразумие и сдержанность, добавил пресс-секретарь киргизского лидера.

Сразу после того, как в Киргизии объявили предварительные итоги парламентских выборов, в Бишкеке началась массовая акция протеста, инициированная оппозицией. После того, как на улицах столицы произошли беспорядки, силовики использовали спецсредства.

Протестующим удалось захватить здание госкомитета национальной безопасности и Белый дом. По данным СМИ, во время беспорядков могли получить ранения свыше ста человек, десятки попали в больницы. Один из пострадавших скончался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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