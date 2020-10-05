Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующих

5.10.2020 18:45

Фото: news-front.info



В столице Киргизии правоохранительные органы начали разгон протестующих, которые собрались у здания парламента после оглашения предварительных итогов парламентских выборов.



Силовики применяют светошумовые гранаты и другие спецсредства.



В центре Бишкека правоохранители сейчас пытаются разогнать сторонников оппозиционных партий. Протестующие вышли на улицы после того, как были оглашены предварительные результаты выборов в парламент Киргизии, передает агентство "Интерфакс".



Как стало известно, силовики уже начали использовать слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.



МВД Киргизии ранее обратилось к митингующим с призывом разойтись, однако протестующие, перекрыв ближайшие улицы, попытались взять штурмом здание парламента, где находится также офис главы государства. Несколько десятков людей уже успели повредить ворота, после чего были слышны выстрелы.



По данным СМИ, количество протестующих составляет сейчас не менее пяти тысяч человек и продолжает увеличиваться. Манифестаны скандируют "Жээнбеков, кетсин" (президент Киргизии)".



Инициаторы акции заявили, что в протестах участвуют члены одиннадцати политических партий из шестнадцати, которые накануне участвовали в парламентских выборах, а также их многочисленные сторонники. Оппозиционеры подписали резолюцию, в которой содержится требование отменить результаты вчерашнего голосования.



Ранее стало известно о том, что партия "Биримдик", членом которой является брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек, набрала уже почти 26%. При этом за "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") проголосовали 24,56% избирателей.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 126

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 5.10.2020 17:48 Путин поручил Меликову продолжить декриминализацию Дагестана

Путин поручил Меликову продолжить декриминализацию Дагестана 5.10.2020 04:03 СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус

СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус 4.10.2020 20:32 В Баку заявили о тяжелом ранении главы Карабаха

В Баку заявили о тяжелом ранении главы Карабаха 4.10.2020 01:44 ВС Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Карабахе, заявил Алиев

ВС Азербайджана заняли семь сел в трех районах в Карабахе, заявил Алиев 3.10.2020 21:13 Посольству РФ в Берлине отказали в доступе к Навальному