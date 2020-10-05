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В Бишкеке милиция применяет спецсредства для разгона митингующих
5.10.2020 18:45
Фото: news-front.info
В столице Киргизии правоохранительные органы начали разгон протестующих, которые собрались у здания парламента после оглашения предварительных итогов парламентских выборов.
Силовики применяют светошумовые гранаты и другие спецсредства.
В центре Бишкека правоохранители сейчас пытаются разогнать сторонников оппозиционных партий. Протестующие вышли на улицы после того, как были оглашены предварительные результаты выборов в парламент Киргизии, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, силовики уже начали использовать слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
МВД Киргизии ранее обратилось к митингующим с призывом разойтись, однако протестующие, перекрыв ближайшие улицы, попытались взять штурмом здание парламента, где находится также офис главы государства. Несколько десятков людей уже успели повредить ворота, после чего были слышны выстрелы.
По данным СМИ, количество протестующих составляет сейчас не менее пяти тысяч человек и продолжает увеличиваться. Манифестаны скандируют "Жээнбеков, кетсин" (президент Киргизии)".
Инициаторы акции заявили, что в протестах участвуют члены одиннадцати политических партий из шестнадцати, которые накануне участвовали в парламентских выборах, а также их многочисленные сторонники. Оппозиционеры подписали резолюцию, в которой содержится требование отменить результаты вчерашнего голосования.
Ранее стало известно о том, что партия "Биримдик", членом которой является брат действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек, набрала уже почти 26%. При этом за "Мекеним Кыргызстан" ("Родина Кыргызстан") проголосовали 24,56% избирателей.
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