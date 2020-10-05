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В Баку назвали число жертв среди мирного населения с начала конфликта в Карабахе
5.10.2020 18:45
Фото: vk.com
Результаты обстрела Гянджа
За период с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе с азербайджанской стороны погибли двадцать четыре мирных жителя, информирует Генпрокуратура страны.
Ранения получили более 120 человек.
В сообщении ведомства отмечается, что информация приводится за период с 27 сентября. Согласно официальным данным, среди гражданского населения жертвами противостояния стали двадцать четыре человека, еще более 120 пострадали.
Генеральная прокуратура Азербайджана также приводит данные о разрушениях: в результате боевых действий были повреждены свыше пятидесяти объектов инфраструктуры и более трехсот жилых зданий.
Ранее в Баку заявили о тяжелом ранении прибывшего на линию фронта лидера непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняа. Как пояснили в Минобороны Азербайджана, во время их атаки он находился в бункере. В Ереване информацию опровергли.
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