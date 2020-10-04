ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Канаде и США возобновляется прокат российского кино
В Канаде и США возобновляется прокат российского кино
Под Новосибирском нашли древнюю скульптуру с татуировкой
Под Новосибирском нашли древнюю скульптуру с татуировкой
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирусСМИ: Трамп умолчал о первом положительном тесте на коронавирус
В Баку заявили о тяжелом ранении главы КарабахаВ Баку заявили о тяжелом ранении главы Карабаха
В Минске протестующие сломали милицейский водометВ Минске протестующие сломали милицейский водомет
В России за сутки выявили почти 10,5 тыс. зараженных COVID-19В России за сутки выявили почти 10,5 тыс. зараженных COVID-19
Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вестиВо Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Баку заявили о тяжелом ранении главы Карабаха


4.10.2020 20:32
Араик АрутюнянФото: livejournal.com
Араик Арутюнян

Прибывший ранее на линию фронта лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян получил тяжелое ранение, сообщили в Баку.

С таким заявлением выступил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как сообщил представитель официального Баку, в момент, когда ВС Азербайджана нанесли очередной удар, Араик Арутюнян "находился в бункере". Несмотря на это, он был тяжело ранен. На эту тему представитель руководства Азербайджана говорил на сегодняшнем брифинге, который проводился в военно-информационном центре.

Помощник азербайджанского президента также высказался по поводу обстрела города Гянджа. По словам Хикмета Гаджиева, ВС Армении использовали реактивные системы "Смерч". При этом он продемонстрировал снимки, на которых можно было увидеть неразорвавшийся снаряд, который был выпущен по территории населенного пункта

Стоит отметить, что в Ереване уже поспешили опровергнуть заявление представителей Баку о ранении Араика Арутюняна. По данным единого информационного центра при правительстве Армении, подобные сведения не соответствуют действительности.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеЛавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Ереван отзывает посла из ИзраиляЕреван отзывает посла из Израиля
В Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном КарабахеВ Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе
В Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителяВ Якутии около 30 человек заразились COVID-19 на приеме у целителя
Апартаменты Екатерины II в Царском Селе могут отреставрировать к 350-летию Петра IАпартаменты Екатерины II в Царском Селе могут отреставрировать к 350-летию Петра I

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru