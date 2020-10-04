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В Баку заявили о тяжелом ранении главы Карабаха
4.10.2020 20:32
Фото: livejournal.com
Араик Арутюнян
Прибывший ранее на линию фронта лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян получил тяжелое ранение, сообщили в Баку.
С таким заявлением выступил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Как сообщил представитель официального Баку, в момент, когда ВС Азербайджана нанесли очередной удар, Араик Арутюнян "находился в бункере". Несмотря на это, он был тяжело ранен. На эту тему представитель руководства Азербайджана говорил на сегодняшнем брифинге, который проводился в военно-информационном центре.
Помощник азербайджанского президента также высказался по поводу обстрела города Гянджа. По словам Хикмета Гаджиева, ВС Армении использовали реактивные системы "Смерч". При этом он продемонстрировал снимки, на которых можно было увидеть неразорвавшийся снаряд, который был выпущен по территории населенного пункта
Стоит отметить, что в Ереване уже поспешили опровергнуть заявление представителей Баку о ранении Араика Арутюняна. По данным единого информационного центра при правительстве Армении, подобные сведения не соответствуют действительности.
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