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В Китае в аварии с трактором погибли 18 человек
07:09
Фото: vk.com
На северо-востоке Китая минивэн протаранил трактор, передает агентство Синьхуа.
По предварительным данным, жертвами столкновения стали восемнадцать человек, еще один с травмами доставлен в больницу.
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории китайской провинции Цзилинь в северо-восточной части КНР. Со ссылкой на представителей местной полиции отмечается, что водитель фургона врезался в трактор, который следовал в попутном направлении, а потом допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком
Смертельная авария произошла ранним утром минувшего воскресенья, 4 октября, пояснили в администрации города Фуюй.
Правоохранительные органы приступили к выяснению причин и всех обстоятельств трагического инцидента. Пока сведений о том, что могло спровоцировать столкновение с многочисленными жертвами, из официальных источников не поступало.
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