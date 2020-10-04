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В Минске протестующие сломали милицейский водомет
4.10.2020 19:53
Фото: кадр видео с youtube.com
В белорусской столице, где сегодня вновь проходят протестные акции, протестующие смогли сломать водомет, при помощи которого силовики пытались разгонять толпу.
Инцидент попал на видео, которые опубликовал Telegram-канал Readovka и ряд других СМИ.
На кадрах, сделанных возле Дворца спорта в Минске, можно было увидеть, как участники протестной акции приблизились к водомету. Силовики применяли спецсредства, добавляя в жидкость окрашивающий пигмент. Белорусским манифестантам удалось на ходу разобрать устройство: они смогли вытащить из водомета баллон с краской.
Судя по опубликованной видеозаписи, после того, как протестующие практически разобрали машину, она продолжала движение. Однако в качестве водомета она использоваться уже не могла, отмечает Readovka.
По данным белорусских СМИ, сегодня в центре Минска вновь была замечена военная техника. Представители МВД подчеркнули, что милиция переходит на усиленный режим работы в связи с призывами к несанкционированным акциям. В городе снова наблюдались проблемы с интернетом, закрыли восемь станций метро.
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