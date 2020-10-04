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В Иране выпустили из тюрьмы французского антрополога


4.10.2020 12:14
В Иране выпустили из тюрьмы французского антропологаФото: vk.com

Французский антрополог иранского происхождения Фариба Адельха в минувшем мае была признана виновной в преднамеренной угрозе нацбезопасности Ирана и пропаганде. Суд приговорил ее к пяти годам заключения. Как передает Le Figaro, ученого с двойным гражданством власти решили выпустить из тюрьмы.

Фариба Адельха покинула тюрьму, однако ей предстоит оставаться в Тегеране под наблюдением правоохранительных органов. Решение властей прокомментировал адвокат антрополога, по словам которого "временное освобождение может стать постоянным".

В мае этого года в Иране исследовательницу Фарибу Адельха осудили на пять лет тюрьмы за действия, которые власти расценили как угрозу национальной безопасности страны.

Адельха была задержана в прошлом году вместе со своим коллегой из Института политических исследований Sciences Po французом Роланом Маршалем. Он смог выйти на свободу в минувшем марте.

Автор: Злата Богатова

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