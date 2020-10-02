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В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19


11:45
В России за сутки выявили 9 859 зараженных COVID-19Фото: smi2.net

За минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом в России возросло на 9 859 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

В последний раз такой уровень фиксировался в середине мая.

В общей сложности в РФ количество инфицированных COVID-19 достигло 1 204 502 человек, рассказали сегодня представители оперштаба по борьбе с распространением нового коронавируса.

Днем раньше суточный прирост выявленных случаев заражения уже превысил 9 тыс. Увеличение темпов повышения числа пациентов фиксируется с началом сентября.

В оперативном штабе рассказали, что новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Наибольшее количество положительных тестов зафиксировали в Москве - 2884.

В Петербурге за минувшие сутки было выявлено еще 358 зараженных, в Подмосковье - 259, в Ростовской и Нижегородской областях - соответственно 219 и 199.

Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом в России за сутки составило 174 человека. Всего за период с начала пандемии в нашей стране скончались уже более 21,2 тыс. заразившихся COVID-19.

Признаны излечившимися и уже покинули медицинские учреждения свыше 975,8 тыс. пациентов, включая 5 563 - за последний день.

Автор: Злата Богатова

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