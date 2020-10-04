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Во Франции в результате урагана погиб подросток, 18 человек пропали без вести
4.10.2020 02:11
Фото: golos.ua
Жертвой урагана "Алекс", который обрушился на побережье востока и юго-востока Франции, стал 17-летний юноша.
Как передает France Info со ссылкой на экстренные службы города Брест в департаменте Финистр, на подростка рухнуло дерево.
По данным французских СМИ, на территории департамента Приморские Альпы в результате непогоды пропали без вести восемнадцать человек. По предварительным оценкам, из-за урагана "Алекс" там были повреждены порядка ста зданий.
В регион, пострадавший от разгула стихии, ранее прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс. Выступая в столице департамента - Ницце представитель руководства страны от лица народа выразил солидарность с жителями Приморских Альп, на которые обрушился ураган.
По словам премьер-министра, правительство и президент Франции намерены придать урагану "Алекс" официальный статус стихийного бедствия. При этом Кастекс выразил обеспокоенность последствиями непогоды.
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