Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Новосибирском нашли древнюю скульптуру с татуировкой

3.10.2020 11:09

Фото: elcomercio.pe



На территории Новосибирской области удалось отыскать уникальную скульптуру из глины.



Возраст находки, обнаруженной в погребении одиновской культуры (бронзовый век), может превышать 5 000 лет, рассказал авотделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии в Новосибирске академик РАН Вячеслав Молодин.



По словам ученого, скульптура была обнаружена в ярусном погребении, на плече самого верхнего умершего. Аналогов находки наука пока не знает, подчеркнул Вячеслав Молодин. Академик сообщил, что татуировка на лице фигурки и искусственно удлиненные руки можно считать характерными для изображений, которые создавались в период развитой бронзы.



Голова скульптуры, обращенная лицом вверх, была отделена от туловища, лежавшего "на животе". Лицо фигурки при этом закрывала маска из лошадиного позвонка. Вероятно, она могла изображать, медведя, полагают исследователи. В туловище фигурки археологи обнаружили паз, в котором находилась пластинка из бронзы. Вероятно, в древности в этот паз могли что-то помещать.



Академик напомнил, что представители одиновской культуры, которые были пастухами-скотоводами, являлись монголоидами. Но на лице найденной под Новосибирском фигурки воспроизведены европеоидные черты. Визуально находка несколько напоминает артефакты, которые распространены среди хантов и манси. При этом о символическом значении скульптуры пока можно лишь догадываться, отметил ученый.



Ранее члены отряда Института археологии РАН, исследовавшие один из самых древних храмов домонгольского периода - Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (Ярославская область), обнаружили уникальное граффити. Изображение, которое было предварительно датировано XII веком, представляет собой рисунок человека с фантастическим существом. Рядом можно было увидеть сопровождающий текст, содержание которого ученым расшифровать пока не удалось.



Автор: Злата Богатова

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