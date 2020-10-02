|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Назван фактор, повышающий риск заражения инфекциями
10:22
Фото: vk.com
Одним из главных факторов, повышающих риск возникновения инфекционных заболеваний, является переохлаждение.
Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.
По словам эксперта, в период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией необходимо тщательно соблюдать все профилактические меры, включая поддерживание социальной дистанции в людных местах и ношение масок.
В числе мер Наталья Пшеничная также указала необходимость поддерживать гигиену рук.
Отдельное внимание замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора уделила тому, как важно сейчас избегать переохлаждения. По мнению специалиста, оно способно негативно повлиять на состояние иммунитета и повысить риск заражения различными инфекциями.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|