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ВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в Ереване


21:47
ВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в ЕреванеФото: vk.com

По данным Министерства обороны Армении, ВС Азербайджана осуществили удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Степанакерту.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook официального представителя ведомства Арцруна Ованнисяна. С использованием какого вооружения был нанесен удар, в Ереване пока не уточнили.

О новом обстреле Степанакерта ранее также заявили представители МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По данным ведомства, азербайджанские военные атаковали их столицу второй раз за минувшие сутки.

В армянском Минобороны сообщили также о том, что после первого обстрела в Степанакерте зафиксировали объекты гражданской инфраструктуры, включая здания экстренных служб. По предварительным данным, есть раненые, количество которых сейчас уточняется.

Напомним, накануне при обстреле в городе Мартуни в Нагорном Карабахе пострадали несколько журналистов, в том числе, иностранных СМИ. В частности, двух корреспондентов французского издания Le Monde после атаки ВС Азербайджана экстренно прооперировали и на реанимобиле доставили в Ереван.

Автор: Злата Богатова

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