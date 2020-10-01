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Французских журналистов, получивших ранения в Карабахе, доставили в Ереван
11:10
Фото: sputniknews.kz
Журналистов издания Le Monde, которые накануне получили ранения при обстреле города Мартуни в Нагорном Карабахе, на реанимобиле доставили в Ереван.
Как передает портал hetq.am, об этом рассказал руководитель медицинского центра "Эребуни" Микаел Манукян.
Врачи уже провели экстренные операции, состояние Алана Каваля сейчас оценивается специалистами как стабильно тяжелое. Якобзаде Рафаель Шарльз при обстреле получил ранения средней степени тяжести.
Накануне, 1 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что уже направил самолет для эвакуации журналистов, которые получили ранения в Нагорном Карабахе. В связи с инцидентом мобилизовали кризисный центр МИД, подчеркнул глава государства. По его словам, французские дипломаты активно работают над организацией скорейшего возвращения сотрудников Le Monde.
Вместе с французскими журналистами под вчерашний обстрел в Мартуни также попал заместитель главного редактора канала "Дождь" Дмитрий Еловский, передает армянский единый информационный центр. В момент обстрела представители СМИ находились в здании местной мэрии. В ходе атаки, предпринятой ВС Азербайджана, также получили ранения корреспондент армянских порталов 24News, Civinet и оператор телевизионного канала "Армения".
Кроме того, 1 октября подвергся обстрелу со стороны азербайджанских военных автомобиль, в котором находились сотрудники Agence France-Presse (AFP). По данным информационного штаба непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, огонь велся прицельно. Количество раненых в результате инцидента пока не уточнялось.
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