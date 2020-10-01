ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
В Италии зафиксировали максимальный с весны прирост больных COVID-19
В Италии зафиксировали максимальный с весны прирост больных COVID-19
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в ЕреванеВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в Ереване
ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в РоссииВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России
СМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем НовгородеСМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем Новгороде
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления НавальногоКадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусомВ России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Французских журналистов, получивших ранения в Карабахе, доставили в Ереван


11:10
Французских журналистов, получивших ранения в Карабахе, доставили в ЕреванФото: sputniknews.kz

Журналистов издания Le Monde, которые накануне получили ранения при обстреле города Мартуни в Нагорном Карабахе, на реанимобиле доставили в Ереван.

Как передает портал hetq.am, об этом рассказал руководитель медицинского центра "Эребуни" Микаел Манукян.

Врачи уже провели экстренные операции, состояние Алана Каваля сейчас оценивается специалистами как стабильно тяжелое. Якобзаде Рафаель Шарльз при обстреле получил ранения средней степени тяжести.

Накануне, 1 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что уже направил самолет для эвакуации журналистов, которые получили ранения в Нагорном Карабахе. В связи с инцидентом мобилизовали кризисный центр МИД, подчеркнул глава государства. По его словам, французские дипломаты активно работают над организацией скорейшего возвращения сотрудников Le Monde.

Вместе с французскими журналистами под вчерашний обстрел в Мартуни также попал заместитель главного редактора канала "Дождь" Дмитрий Еловский, передает армянский единый информационный центр. В момент обстрела представители СМИ находились в здании местной мэрии. В ходе атаки, предпринятой ВС Азербайджана, также получили ранения корреспондент армянских порталов 24News, Civinet и оператор телевизионного канала "Армения".

Кроме того, 1 октября подвергся обстрелу со стороны азербайджанских военных автомобиль, в котором находились сотрудники Agence France-Presse (AFP). По данным информационного штаба непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, огонь велся прицельно. Количество раненых в результате инцидента пока не уточнялось.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

СМИ: американские спецслужбы планировали отравить АссанжаСМИ: американские спецслужбы планировали отравить Ассанжа
В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления НавальногоКадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
На Сахалине учительница пришла на урок с топоромНа Сахалине учительница пришла на урок с топором
Отменен Чемпионат мира по современному пятиборьюОтменен Чемпионат мира по современному пятиборью

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru