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Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального


16:02
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления НавальногоФото: kapital.kz

Глава Чечни Рамзан Кадыров не увидел логики и доказательств в недавнем заявлении российского оппозиционера Алексея Навального, который выразил мнение о том, что за его отравлением может стоять президент РФ Владимир Путин.

Блогер говорил на эту тему в интервью Spiegel.

Как заявил Рамзан Кадыров, оппозиционер может считать заказчиком покушения главу Чечни, ведь ранее Алексей навальный уже выразил свое "субъективное мнение", не приводя "каких-либо доказательств, опираясь на скучные и скупые до фактов доводы".

Чеченский лидер прокомментировал заявление Навального в своем телеграмм-канале. По словам Кадырова, если бы оппозиционер обвинил его в причастности к отравлению, это "выглядело бы хотя бы не так нелепо", как версия о том, что за инцидентом стоит Путин.

Кадыров при этом подчеркнул, что исключительно нынешнему президенту в России "действует толерантное отношение к оппозиции". Путин продолжает сдерживать тех, кто желает отреагировать на лживые заявления оппозиционеров, написал глава Чечни. По мнению Кадырова, при более эксцентричном президенте "всю радикальную оппозиционную нечисть" уже давно могли бы "вышвырнуть из страны".

Ранее в российском МИД дали оценку визиту Ангелы Меркель в больницу к Алексею Навальному. В Москве тайный визит германского канцлера ФРГ к оппозиционеру восприняли как попытку политизации инцидента с его госпитализацией, отметила пресс-секретарь отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 174

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