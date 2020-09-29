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В МИД дали оценку визиту Меркель в больницу к Навальному


29.9.2020 21:22
В МИД дали оценку визиту Меркель в больницу к НавальномуФото: amic.ru

Российское руководство расценивает тайный визит германского канцлера ФРГ Ангелы Меркель в больницу к Алексею Навальному как попытку политизации инцидента с его госпитализацией.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель отечественного дипломатического ведомства высказалась на эту тему в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Марии Захаровой, В Москве действия Ангелы Меркель восприняли "как попытку политизации" ситуации с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь МИД РФ пояснила, что "другую оценку, честно говоря, сложно дать".

Дипломат также подчеркнула, что все происходящее никак не связано со стремлением "найти истину, понять, что произошло, разобраться". Речь не идет о том, чтобы "оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину", - сказала Захарова.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что в Москве должны объяснить ситуацию с отравлением российского блогера. По  мнению иностранного политика, не вызывает сомнений факт использования запрещенного химоружия против Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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