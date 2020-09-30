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Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин


12:25
Навальный заявил, что за его отравлением стоит ПутинФото: voskhodinfo.su

Российский политик Алексей Навальный высказался на тему своей недавней госпитализации в интервью Der Spiegel.

По мнению оппозиционера, за его отравлением может стоять президент РФ Владимир Путин.

Как заявил Алексей Навальный в беседе с корреспондентами немецкого журнала Der Spiegel, за его отравлением может стоять Владимир Путин. По словам оппозиционера, на сегодняшний день у него нет каких-либо других версий случившегося.

Отмечается, что в процессе интервью обеспечивались очень высокие меры безопасности. Разговор был организован накануне ранним утром, примерно в 6 часов. Навального сопровождали телохранители.

Оппозиционер подчеркнул, что намерен вернуться в РФ. По словам Навального, его задача – остаться человеком, который не боится. Предполагается, что в полном виде интервью будет опубликовано уже в ближайшие часы.

Ранее в МИД России заявили о том, что тайный визит германского канцлера ФРГ Ангелы Меркель в больницу к Алексею Навальному в Москве рассматривают как попытку политизации инцидента с его госпитализацией.

Автор: Злата Богатова

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