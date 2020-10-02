ИнтерНовости - новости в стране и мире
ФСБ задержала похитителей древней иконы из Валдайского монастыря
ФСБ задержала похитителей древней иконы из Валдайского монастыря
Джоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантина
Джоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантина
Ереван отзывает посла из Израиля
Ереван отзывает посла из Израиля
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в ЕреванеВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в Ереване
ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в РоссииВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России
СМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем НовгородеСМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем Новгороде
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления НавальногоКадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
Джоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантинаДжоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Джоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантина


2.10.2020 15:09
Джоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантинаФото: eweb4.com

Перед встречей с детьми известному американскому киноартисту Брэду Питту пришлось выдержать двухнедельный карантин.

Таким было условие его бывшей супруги Анджелины Джоли, сообщают зарубежные СМИ.

Как стало известно, Анджелина Джоли смогла настоять на том, чтобы ее бывший муж Брэд Питт, возвратившийся из поездки в Европу, две недели провел в карантине. Лишь после этого актриса позволила ему увидеть детей, пишет US Weekly.

Ранее артист вернулся из Франции, где проводил время с новой подругой Николь Потуральски. Учитывая, что в целом ряде стран Европы в последнее время отмечается рост числа выявленных случаев COVID-19, Джоли была непреклонна.

Со ссылкой на собственный источник в окружении Джоли отмечается, что Питт пытался найти способ "сократить карантин". В частности, он был готов сдать два теста на коронавирус. Однако его бывшая супруга заявила, что разрешит ему увидеть детей лишь после того, как он проведет положенное время в самоизоляции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве женыВ Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Байден сравнил Трампа с ГеббельсомБайден сравнил Трампа с Геббельсом
В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»В Москве рекомендовано перевести до 50% сотрудников на «удаленку»
Ереван пригрозил Баку «Искандерами»Ереван пригрозил Баку «Искандерами»
На Сахалине учительница пришла на урок с топоромНа Сахалине учительница пришла на урок с топором

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru