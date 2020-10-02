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Джоли разрешила Питту встречу с детьми лишь после карантина
2.10.2020 15:09
Фото: eweb4.com
Перед встречей с детьми известному американскому киноартисту Брэду Питту пришлось выдержать двухнедельный карантин.
Таким было условие его бывшей супруги Анджелины Джоли, сообщают зарубежные СМИ.
Как стало известно, Анджелина Джоли смогла настоять на том, чтобы ее бывший муж Брэд Питт, возвратившийся из поездки в Европу, две недели провел в карантине. Лишь после этого актриса позволила ему увидеть детей, пишет US Weekly.
Ранее артист вернулся из Франции, где проводил время с новой подругой Николь Потуральски. Учитывая, что в целом ряде стран Европы в последнее время отмечается рост числа выявленных случаев COVID-19, Джоли была непреклонна.
Со ссылкой на собственный источник в окружении Джоли отмечается, что Питт пытался найти способ "сократить карантин". В частности, он был готов сдать два теста на коронавирус. Однако его бывшая супруга заявила, что разрешит ему увидеть детей лишь после того, как он проведет положенное время в самоизоляции.
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