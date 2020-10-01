ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
В Италии зафиксировали максимальный с весны прирост больных COVID-19
В Италии зафиксировали максимальный с весны прирост больных COVID-19
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в ЕреванеВС Азербайджана вновь нанесли удар по Степанакерту, заявили в Ереване
ВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в РоссииВОЗ призывает отказаться от повторного введения жестких ограничений в России
СМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем НовгородеСМИ: Журналистка совершила самосожжение в Нижнем Новгороде
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления НавальногоКадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
В России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусомВ России впервые с 1 июня за сутки выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Туриста из России насмерть придавило окном в турецком отеле


08:51
Туриста из России насмерть придавило окном в турецком отелеФото: smi2.net

Российского туриста насмерть придавило автоматическим окном в Турции, передают СМИ со ссылкой на родственников погибшего.

По их словам, мужчина задохнулся, когда в отеле его придавило автоматическим окном.

Члены семьи 57-летнего жителя Татарстана собираются подать в суд на отель, где произошла трагедия. Как передает телевизионный канал "НТР 24", россиянин отдыхал в Турции с родственниками, остановившись в номере отеля на мансарде. В помещении имелось было окно, оснащенное специальной системой автоматического закрытия.

По мнению близких погибшего, окно не было исправным. Оно захлопнулось, когда турист решил выглянуть на улицу. В результате мужчину придавило, после чего он задохнулся.

Дочь жителя Татарстана добавила, что администрация гостиницы после случившегося не оказала ее семье никакого содействия. Руководство отеля даже якобы отказалось встречаться с родственниками, прислав менеджера. Кроме того, результаты вскрытия тела ее отца, по данным турецкой стороны, могут быть готовы лишь через полгода.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

СМИ: американские спецслужбы планировали отравить АссанжаСМИ: американские спецслужбы планировали отравить Ассанжа
В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19В России впервые с середины июня выявлено свыше 8 тыс. заражений COVID-19
Кадыров предлагает считать его заказчиком отравления НавальногоКадыров предлагает считать его заказчиком отравления Навального
На Сахалине учительница пришла на урок с топоромНа Сахалине учительница пришла на урок с топором
Отменен Чемпионат мира по современному пятиборьюОтменен Чемпионат мира по современному пятиборью

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru