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Туриста из России насмерть придавило окном в турецком отеле
08:51
Фото: smi2.net
Российского туриста насмерть придавило автоматическим окном в Турции, передают СМИ со ссылкой на родственников погибшего.
По их словам, мужчина задохнулся, когда в отеле его придавило автоматическим окном.
Члены семьи 57-летнего жителя Татарстана собираются подать в суд на отель, где произошла трагедия. Как передает телевизионный канал "НТР 24", россиянин отдыхал в Турции с родственниками, остановившись в номере отеля на мансарде. В помещении имелось было окно, оснащенное специальной системой автоматического закрытия.
По мнению близких погибшего, окно не было исправным. Оно захлопнулось, когда турист решил выглянуть на улицу. В результате мужчину придавило, после чего он задохнулся.
Дочь жителя Татарстана добавила, что администрация гостиницы после случившегося не оказала ее семье никакого содействия. Руководство отеля даже якобы отказалось встречаться с родственниками, прислав менеджера. Кроме того, результаты вскрытия тела ее отца, по данным турецкой стороны, могут быть готовы лишь через полгода.
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