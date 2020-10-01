Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новгороде найдена берестяная грамота XIV века

1.10.2020 22:01

Фото: novvedomosti.ru



Во время археологических раскопок в Великом Новгороде ученые отыскали берестяную грамоту XIV века, изучение которой поможет историкам больше узнать о связях между Новгородом и Заволочьем.



О находке рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).



Как пояснил замглавы ИА РАН Петр Гайдуков, берестяная грамота была обнаружена исследователями в ходе раскопок, которые велись перед строительством жилого дома в Великом Новгороде. В средние века на этом месте располагался центр Людина конца – одного из районов древнего Новгорода.



Историки наткнулись на фрагмент мостовой средневековой Воздвиженской улицы, когда исследовали слой XIV века. По словам Гайдукова, на четвертом ярусе мостовой ученые и обнаружили новую берестяную грамоту. В древности она была разорвана, сохранилась только нижняя часть текста.



Судя по содержанию двух с половиной строк, автор спрашивает своего адресата о том, "чи пойдет рать за Волок". Кроме того, он задает вопрос, стоит ли остерегаться военного отряда, движущегося в Заволочье – историческую область на территории нынешних Архангельской и Вологодской областей.



Автор: Злата Богатова

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