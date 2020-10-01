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В Новгороде найдена берестяная грамота XIV века
1.10.2020 22:01
Фото: novvedomosti.ru
Во время археологических раскопок в Великом Новгороде ученые отыскали берестяную грамоту XIV века, изучение которой поможет историкам больше узнать о связях между Новгородом и Заволочьем.
О находке рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии Российской академии наук (ИА РАН).
Как пояснил замглавы ИА РАН Петр Гайдуков, берестяная грамота была обнаружена исследователями в ходе раскопок, которые велись перед строительством жилого дома в Великом Новгороде. В средние века на этом месте располагался центр Людина конца – одного из районов древнего Новгорода.
Историки наткнулись на фрагмент мостовой средневековой Воздвиженской улицы, когда исследовали слой XIV века. По словам Гайдукова, на четвертом ярусе мостовой ученые и обнаружили новую берестяную грамоту. В древности она была разорвана, сохранилась только нижняя часть текста.
Судя по содержанию двух с половиной строк, автор спрашивает своего адресата о том, "чи пойдет рать за Волок". Кроме того, он задает вопрос, стоит ли остерегаться военного отряда, движущегося в Заволочье – историческую область на территории нынешних Архангельской и Вологодской областей.
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