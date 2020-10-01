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Работавших в ДР Конго сотрудников ВОЗ обвинили в домогательствах


1.10.2020 20:58
Работавших в ДР Конго сотрудников ВОЗ обвинили в домогательствахФото: abc.net.au

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заверило, что против любого лица, которое признают виновным в сексуальной эксплуатации или жестоком обращении с женщинами, будут приняты меры.

Заявление было сделано после обвинений в адрес тех, кто участвовал в операции по оказанию помощи по борьбе с Эболой на востоке ДР Конго.

Расследование по фактам насилия в отношении женщин в восточной части Демократической Республики Конго проводили правозащитники из New Humanitarian и совместно с фондом Thomson Reuters. В результате удалось собрать сведения о более чем пятидесяти пострадавших женщинах. Все они подвергались домогательствам, когда пытались устроиться работать в международную операцию по борьбе с Эболой.

Пострадавшие женщины утверждают, что столкнулись с жестоким обращением со стороны мужчин-сотрудников ВОЗ и ведущих неправительственных организаций, передает RFI Kiswahili.

Прокомментировав результаты расследования, пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чайб заявила о том, что гендиректор организации к такого рода обвинениям отнесся серьезно. Поэтому будет проведено тщательное и максимально прозрачное расследование.

В случае, если сотрудники ВОЗ, партнеры или подрядчики окажутся действительно виновны, последует "твердое, дисциплинарное решение". Как пояснила Чайб, их немедленно уволят или разорвут контракт.

Отмечается, что наибольшее количество инцидентов, зафиксированных правозащитниками, случилось в городе Бени. Ранее он стал эпицентром вспышки Эболы, которая продолжалась почти два года и унесла жизни более 2,2 тыс. человек.

Автор: Злата Богатова

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