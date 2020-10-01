Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФСБ задержала похитителей древней иконы из Валдайского монастыря

1.10.2020 20:10

Фото: newstes.ru



Задержаны предполагаемые похитители иконы Иверской Божьей Матери XVII-XVIII вв., которую в 2001 году передал в Валдайский монастырь глава российского государства Владимир Путин.



Судя по опубликованным кадрам, подозреваемые не оказывали сопротивления.



Федеральной службой безопасности (ФСБ) России опубликованы кадры, на которых запечатлен момент поимки предполагаемых похитителей Иверской иконы Божией Матери. В 2001 году президент РФ Владимир Путин передал реликвию в монастырь на Валдае в Новгородской области.



Судя по этому материалу, задержанные по местам жительства мужчины сопротивляться не пытались. Икону удалось отыскать при обыске, который проводился в гараже одного из подозреваемых в присутствии понятых.



Операция по задержанию двоих жителей Волхова (Ленобласть), один из которых в прошлом уже привлекался к ответственности за тяжкие преступления, проводилась совместно с сотрудниками ГУ угрозыска МВД РФ.



ЧП случилось месяц назад, 1 сентября, когда из Успенского собора Иверского монастыря были украдены изделия из золота и икона Иверской Божьей Матери XVII-XVIII вв.



Автор: Злата Богатова

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