Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Баку опровергли потерю военного вертолета в Карабахе

1.10.2020 13:10

Фото: smi2.net



В Министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию об уничтожении их военного вертолета в Нагорном Карабахе.



Комментарий был дан руководителем пресс-службы оборонного ведомства Вагифом Даргяхлы, передает агентство "Интерфакс".



По словам официального представителя Минобороны Азербайджана, сведения о том, что ВС Армении могли сбить военный вертолет, который затем рухнул в Иране, действительности не соответствуют. При этом Даргяхлы назвал соответствующие заявления армянской стороны "очередной ложью".



Как подчеркнул глава пресс-службы азербайджанского ведомства, все средства ВВС Азербайджана сейчас находятся в полной боевой исправности.



Ранее представители Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщили, что сбили военный вертолет ВС Азербайджана. Отмечалось, что это произошло на южном направлении линии соприкосновения. Воздушное судно азербайджанских сил упало на территории Ирана, указывалось в сообщении.



Позднее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем фейсбуке опубликовала снимок беспилотника ВС Азербайджана. Как пояснила представительница Еревана, аппарат был сбит над карабахским городом Аскеран.



Напомним, в Анкаре опровергли утверждения о том, что турецкие самолеты задействованы в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване считают, что Баку передал ВВС Турции управление наступлением в регионе.



Ранее на обострение обстановки в регионе отреагировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва призывает незамедлительно прекратить огонь и решать вопросы исключительно политико-дипломатическими методами.



Автор: Злата Богатова

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