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В Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе


30.9.2020 20:28
В Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном КарабахеФото: livejournal.com

В Анкаре заявили о том, что информация о турецких самолетах, которые задействованы сейчас в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности.

Соответствующий комментарий был дан в Минобороны страны.

Как заявили представители оборонного ведомства Турции, в Нагорном Карабахе нет их самолетов и беспилотников. Все утверждения об их использовании являются ложными и представляют собой "вражескую пропаганду", подчеркнули в Анкаре.

Вместе с тем, в Ереване полагают, что Баку ранее уже передал ВВС Турции управление наступлением в регионе. Именно турецкие военные осуществляют воздушное управление действиями в Нагорном Карабахе, подчеркивают представители Министерства обороны Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе. По его словам, мир в регионе установится лишь в случае, если район военных действий покинут все военнослужащие Армении.

Представитель Баку при этом подчеркнул, что если мирные усилия не принесут результатов, руководство Азербайджана готово действовать военным путем.

Автор: Злата Богатова

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