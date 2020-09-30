|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Турции опровергли участие их самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе
30.9.2020 20:28
Фото: livejournal.com
В Анкаре заявили о том, что информация о турецких самолетах, которые задействованы сейчас в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности.
Соответствующий комментарий был дан в Минобороны страны.
Как заявили представители оборонного ведомства Турции, в Нагорном Карабахе нет их самолетов и беспилотников. Все утверждения об их использовании являются ложными и представляют собой "вражескую пропаганду", подчеркнули в Анкаре.
Вместе с тем, в Ереване полагают, что Баку ранее уже передал ВВС Турции управление наступлением в регионе. Именно турецкие военные осуществляют воздушное управление действиями в Нагорном Карабахе, подчеркивают представители Министерства обороны Армении.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе. По его словам, мир в регионе установится лишь в случае, если район военных действий покинут все военнослужащие Армении.
Представитель Баку при этом подчеркнул, что если мирные усилия не принесут результатов, руководство Азербайджана готово действовать военным путем.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|