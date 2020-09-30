Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Индии начались протесты после гибели изнасилованной девушки из низшей касты

30.9.2020 20:56

Фото: lanmedia.fr



Жители индийского штата Уттар-Прадеш вышли на улицы, требуя справедливого наказания для убийц молодой девушки.



Представительница низшей касты скончалась в больнице после группового изнасилования.



Трагическая смерть молодой девушки спровоцировала новую волну протестов в Индии, передает Associated Press. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщается, что погибшая подверглась сексуальному насилию со стороны четырех мужчин.



ЧП случилось 14 сентября. Как рассказали родственники жертвы журналистам индийских СМИ, они нашли девушку в поле. Пострадавшая была раздета и жестоко избита, она истекала кровью. В больницу у нее диагностировали перелом позвоночника. На протяжении более двух недель врачи боролись за жизнь пациентки. Девушку доставили в одну из больниц в Нью-Дели, где она накануне скончалась.



Полиция уже установила личность предполагаемых насильников, все четверо были взяты под стражу. Подозреваемые принадлежат к касте, занимающей более высокое положение в обществе в сравнении с погибшей девушкой.



Участники массовых протестов и поддерживающие их политики призывают власти к справедливому расследованию и суровому наказанию для преступников.



Несколько лет назад гибель жестоко изнасилованной в Индии девушки потрясла мир и вызвала обширный общественный резонанс. Убийц приговорили к смертной казни, минувшей весной их повесили. Власти также существенно ужесточили наказание за такие преступления, однако они продолжают происходить, согласно статистике, каждые пятнадцать минут.



Автор: Злата Богатова

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