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Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе
20:07
Фото: anspress.com
Мир в регионе установится лишь в случае, если Нагорный Карабах покинут все военнослужащие Армении.
С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как заявил представитель Баку, если мирные усилия не дадут результата, власти Азербайджана готовы действовать военным путем. Единственным условием прекращения боев в Карабаке является вывод всех армянских военнослужащих с этой территории, подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана говорил на эту тему во время встречи с военнослужащими, которые получили ранения при очередном обострении конфликта. Заявление главы государства цитирует Media.az.
Алиев напомнил о том, что ранее премьер-министр Армении представил Баку семь условий. Азербайджан все из них отвергает, настаивая на выполнении своих требований. "ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", подчеркнул президент.
Ранее представители Баку и Анкары заявили о том, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении. Утверждения Еревана они назвали "очередной дезинформацией".
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