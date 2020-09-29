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Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе


20:07
Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном КарабахеФото: anspress.com

Мир в регионе установится лишь в случае, если Нагорный Карабах покинут все военнослужащие Армении.

С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как заявил представитель Баку, если мирные усилия не дадут результата, власти Азербайджана готовы действовать военным путем. Единственным условием прекращения боев в Карабаке является вывод всех армянских военнослужащих с этой территории, подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана говорил на эту тему во время встречи с военнослужащими, которые получили ранения при очередном обострении конфликта. Заявление главы государства цитирует Media.az.

Алиев напомнил о том, что ранее премьер-министр Армении представил Баку семь условий. Азербайджан все из них отвергает, настаивая на выполнении своих требований. "ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", подчеркнул президент.

Ранее представители Баку и Анкары заявили о том, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении. Утверждения Еревана они назвали "очередной дезинформацией".

Автор: Злата Богатова

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