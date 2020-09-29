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Баку и Анкара заявили, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 Армении
29.9.2020 19:37
Фото: livejournal.com
По мнению Еревана, самолет Су-25 армянских ВВС был атакован турецкой стороной.
Иностранный истребитель в тот момент летел на высоте порядка 8200 метров, сообщила официальный представитель военного министерства Армении Шушан Степанян.
Как отметила пресс-секретарь оборонного ведомства, турецкий истребитель атаковал воздушное судно ВВС Армении, когда находился в пределах воздушного пространства этой страны, на расстоянии около 60 км от границы.
В результате крушения погиб пилот.
В Анкаре и Баку, отреагировав на инцидент, выступили с заявлением о том, что турецкий F-16 не сбивал Су-25 ВС Армении. В Министерстве обороны Азербайджана решительно опровергли утверждения Еревана, назвав официальную версию армянских военных "очередной дезинформацией".
Аналогичное заявление сделал и Фахреттин Алтун, который возглавляет управление по связям администрации турецкого президента, передает Bloomberg.
Ранее посол Армении Вардан Тоганян заявил о том, что если Турция, поддерживающая Азербайджан, начнет применять в Нагорном Карабахе истребители F-16, Ереван будет использовать оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".
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