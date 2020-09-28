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Порошенко сообщил о заражении коронавирусом


19:58
Порошенко сообщил о заражении коронавирусомФото: vk.com

Как заявил экс-глава Украины Петр Порошенко, он сдал положительный тест на коронавирус.

Бывший глава государства пояснил, что лечится в домашних условиях.

По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, его исследование на коронавирус оказалось положительным. Об этом бывший глава государства сообщил в своем telegram-канале. Порошенко пояснил, что не был госпитализирован и лечится в домашних условиях.

Бывший украинский лидер также признался, что заболевание переносит тяжелее, чем обычные простуды и ОРВИ. По его словам, в течение последних шести лет ему не раз приходилось "переносить болезни на ногах". Однако этот недуг "значительно коварнее", - написал Порошенко.

Ранее коронавирус выявили у бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее пневмонию. В середине сентября стало известно о том, что Тимошенко вылечилась, однако предстоит справиться с остаточными явлениями воспаления легких.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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