Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое

15:33

Фото: smi2.net



Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.



Как стало известно, состояние политика сейчас оценивается как тяжелое.



В своем Facebook Марина Сорока написала о том, что Юлия Тимошенко действительно заболела новым коронавирусом. Диагноз уже был подтвержден лабораторно, отметила пресс-секретарь украинского политика. По ее словам, состояние Тимошенко сейчас оценивается медиками как тяжелое, сохраняется температура до 39.



Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что коронавирусной инфекцией также заразились дочь Юлии Тимошенко Евгения с супругом Артуром Чечеткиным.



Согласно официальным данным Минздрава Украины, в течение последнего дня в стране было выявлено еще более 1,9 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, скончались двадцать семь пациентов с подтвержденным диагнозом. В общей сложности за период с начала пандемии на Украине зафиксировали почти 105 тыс. зараженных, более половины из них уже поправились. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом сейчас составляет 2 271.



Автор: Злата Богатова

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