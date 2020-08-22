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Юлия Тимошенко заразилась COVID-19, состояние тяжелое
15:33
Фото: smi2.net
Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом, подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
Как стало известно, состояние политика сейчас оценивается как тяжелое.
В своем Facebook Марина Сорока написала о том, что Юлия Тимошенко действительно заболела новым коронавирусом. Диагноз уже был подтвержден лабораторно, отметила пресс-секретарь украинского политика. По ее словам, состояние Тимошенко сейчас оценивается медиками как тяжелое, сохраняется температура до 39.
Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что коронавирусной инфекцией также заразились дочь Юлии Тимошенко Евгения с супругом Артуром Чечеткиным.
Согласно официальным данным Минздрава Украины, в течение последнего дня в стране было выявлено еще более 1,9 тыс. случаев инфицирования новым коронавирусом, скончались двадцать семь пациентов с подтвержденным диагнозом. В общей сложности за период с начала пандемии на Украине зафиксировали почти 105 тыс. зараженных, более половины из них уже поправились. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом сейчас составляет 2 271.
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