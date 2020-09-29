Новости шоу-бизнеса

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В Крыму нашли улицу III века до н.э
29.9.2020 12:50
Фото: cod33.ru
Специалистам Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН во время археологических раскопок, которые уже десять лет ведутся в восточной части Крыма, удалось отыскать улицу периода Древнего Рима и два дома.
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Как рассказал руководитель научной экспедиции Сергей Соловьев, археологи собираются продолжать подводные раскопки на участке, где нашли античный жилой дом. Предварительно он был датирован III веком до н.э. Кроме того, историки планируют осуществить стратиграфический раскоп на наземной части города, чтобы установить характер и хронологию имеющихся там культурных напластований.
Первые результаты представляют большую ценность, так как дают надежду на то, что сохранившаяся на суше городская территория имеет более обширные размеры, чем предполагалось. Ученый подчеркнул, что "создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне".
Археологические исследования в Акре продолжаются в течение более чем десяти лет, они проводятся совместно с Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований. С этого года к работам присоединился и Севастопольский госуниверситет.
Ранее в Египте были найдены сразу двадцать семь нетронутых саркофагов. По предварительным оценкам специалистов, возраст погребений, обнаруженных в Саккаре неподалеку от Египта, составляет свыше 2500 лет.
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