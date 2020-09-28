Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На жительницу Камчатки напал медведь

10:32

Фото: da-info.pro



Хищник ранил женщину в Елизовском районе Камчатского края, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей местного главка МВД.



Агрессивного медведя ищут охотоведы и сотрудники полиции.



Как заявил пресс-секретарь краевого управления МВД РФ Денис Голуб, животное набросилось на женщину сегодня днем неподалеку от реки Быстрая. ЧП случилось возле оживленной трассы. Пострадавшую сразу после инцидента на скорой доставили в больницу, сведений о ее состоянии пока нет. По словам Голуба, охотоведы и сотрудники полиции сейчас ведут поиск агрессивного хищника.



Представители регионального ГУ МЧС России, подтвердив информацию о случившемся, пояснили, что животное нанесло женщине ранения головы, в том числе, лица, а также травмировало руку.



С начала текущего года на территории Камчатки было зафиксировано уже четыре случая нападений медведей на людей. Два инцидента привели к смерти пострадавших.



Камчатский медведь является наиболее крупным из бурых медведей, которые обитают в нашей стране. Длина тела хищника с головой может достигать почти двух с половиной метров, высота в холке в среднем составляет около 135 см. Некоторые особи при этом весят более 500 кг. По данным специалистов, в Камчатском крае насчитывается сейчас свыше 20 тыс. представителей этого вида.



Автор: Злата Богатова

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