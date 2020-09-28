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Директор музея в Освенциме высказался в защиту 13-летнего «богохульника»
07:18
Фото: livejournal.com
Директор музея в Освенциме, где находился в прошлом печально известный нацистский концлагерь, выступил в резкой критикой в адрес нигерийских властей.
Петр Цивинский выразил готовность отправиться в тюрьму вместо подростка, приговоренного к десяти годам.
Руководитель музея прокомментировал приговор, который в Нигерии был вынесен 13-летнему мальчику. Ребенок предстал перед судом после того, как посмел оскорбительно высказаться об Аллахе. В результате шариатским религиозным судом Нигерии подростка приговорили к десяти годам тюрьмы.
Как заявил Петр Цивинский, он не может "оставаться равнодушным к этому постыдному приговору". Директор музея при этом извинился перед 13-летним Омаром, передает Dziennik.
Подчеркнув, что мальчика, независимо от того, что он говорил, в силу возраста судить нельзя, Цивинский предложил собрать группу добровольцев. По его словам, 120 взрослых из разных стран мира проведут по месяцу в нигерийской тюрьме в обмен на свободу подростка.
Ранее на этот судебный вердикт уже с осуждением отреагировали представители ЮНИСЕФ.
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