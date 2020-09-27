|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Баку заявили о сотнях погибших армянских военных
06:19
Фото: livejournal.com
В ходе конфликта, вновь обострившегося в Нагорном Карабахе, ВС Армении потеряли свыше пятисот военнослужащих.
С таким заявлением выступили представители Министерства обороны Азербайджана, передают зарубежные СМИ.
Со ссылкой на ведомство агентство "Интерфакс-Азербайджан" сообщает о том, что в результате боевых действий погиб подполковник Лерник Бабаян, являвшийся командиром десантно-штурмового батальона Армении. Подразделение его понесло большие потери.
По данным Минобороны Азербайджана, в связи с большим числом раненых в Армении начала ощущаться нехватка мест - как в военных госпиталях, так и гражданских. Кроме того, возник дефицит в банке крови страны.
Представители официального Баку при этом упрекнули Ереван в том, что власти якобы скрывают от общественности истинное положение дел и не оглашают информацию о потерях.
Ранее власти Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
После резкого обострения обстановки в регионе в поддержку Баку высказались представители Анкары. Турецкое руководство заявило о том, что Ереван, нарушая международные нормы, якобы первым начал обстрел мирных населенных пунктов на сопредельной территории.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|