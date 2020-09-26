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Лукашенко должен покинуть пост, заявил Макрон
10:21
Фото: blogspot.com
Французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение о том, что глава Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост главы государства.
Политик высказался о ситуации, которая сейчас складывается в Минске, в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Как заявил Эммануэль Макрон, Александр Лукашенко не принимает логику демократии. Поэтому ему следует покинуть пост главы государства. Он должен уйти, освободив кресло президента, так как в Белоруссии сейчас наблюдается "кризис власти, авторитарной власти".
Французский лидер при этом с восхищением отозвался о белорусах, продолжающих акции протеста. Граждане пытаются противостоять властям, не боясь риска и стремясь "вдохнуть жизнь" в демократию, которая уже очень давно подавляется в их стране. Особую роль, подчеркнул Макрон, в этом движении играют белорусские женщины.
В прошлом Лукашенко уже не раз заявлял о том, что его не интересует мнение французского коллеги. Кроме того, представитель Минска указывал Макрону на жесткие подавления различных протестных акций, в том числе, движение желтых жилетов, во Франции.
Ранее американский политик Джозеф Байден, вступивший в борьбу за пост главы США, назвал белорусского лидера Александра Лукашенко "диктатором", прячущимся от собственного народа.
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