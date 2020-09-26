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В Подмосковье 39 человек пострадали при обрушении на предприятии
11:49
Фото: rt.com
Состояние пяти человек врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на представителей регионального Минздрава.
Первоначально сообщалось о шести пострадавших, однако позже информация о ЧП в Московской области была уточнена.
По последним официальным данным, в результате обрушения на подмосковном предприятии пострадали не менее тридцати девяти человек. Состояние пяти из них медики оценивают как тяжелое, еще восьми - как средне тяжелое. Тринадцать пострадавших были экстренно доставлены в Ступинскую больницу.
Как пояснили в правоохранительных органах региона, травмы получили работники предприятия, на котором произошло ЧП. Большинство пострадавших являются гражданами стран СНГ.
Обстоятельства инцидента выясняют следственные органы. Известно, что обрушение металлического пешеходного перехода длиной 35 м и высотой 4 м зафиксировано на территории промзоны, в одном из цехов предприятия ООО "ФМ Логистик". Конструкции рухнули на инженерные коммуникации, которые оказались повреждены.
Предположительно, причиной инцидента могла стать перегрузка моста, из-за которой деформировались крепежные элементы.
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