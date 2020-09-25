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Лукашенко предложил создать совместный морской порт в Ленобласти


25.9.2020 21:47
Лукашенко предложил создать совместный морской порт в ЛенобластиФото: vk.com

Белорусский президент Александр Лукашенко предлагает губернатору Ленинградской области РФ Александру Дрозденко начать строительство совместного морского порта. Политик пояснил, что уже обсуждал такую возможность с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметил Лукашенко, строительство порта может проводиться с использованием денег, которые удалось сэкономить при создании Белорусской АЭС.

Представитель Минска подчеркнул, что сейчас активно продолжаются переговоры по вопросам, связанным с изменением логистики по поставке наших товаров, передает белорусское государственное агентство БелТА. Необходимо прийти к соглашениям во что бы то ни стало, и решающим пунктом остаются "железнодорожные тарифы и перевалка в портах", — указал Лукашенко.

По словам Лукашенко, когда он беседовал с российским коллегой, Путин "загорелся этим вопросом". Белорусский лидер отметил, что он "даже предложил финансовое решение". На создание порта можно направить средства, которые удалось сэкономить при строительстве БелАЭС, возводимой за счет кредитов РФ.

Белорусская сторона готова вложить  средства "в порт, строительство терминала", - отметил Лукашенко, подчеркнув, что с большим удовольствием реализовал бы такой совместный проект.

Ранее президент Белоруссии пригрозил Литве и Польше ответными санкциями и заявил, что отдал поручение о перенаправлении торговых потоков. Лукашенко указывал в тот момент на необходимость изучить варианты, связанные с Черным морем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 143

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