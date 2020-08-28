Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко заявил, что жестко ответит на санкции ЕС

28.8.2020 22:29

Фото: smi2.net



Президент Белоруссии пригрозил Литве и Польше ответными санкциями и уже отдал поручение о перенаправлении торговых потоков.



Как заявил Александр Лукашенко, необходимо изучить варианты, связанные с Черным морем.



Выразив уверенность в том, что Белоруссия выживет в условиях санкций, Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ со стороны Минска. Глава государства высказался на эту тему, общаясь с работниками ООО "Савушкин-Орша", куда сегодня прибыл с официальным визитом. Слова президента передает БелТА.



По словам Лукашенко, за рубежом "зажрались и забыли, что такое Беларусь". Вновь заговорив об угрозе, которая нависла над страной, политик заявил, что не нужно пугать его танками или ракетами. "Мы им покажем, что такое санкции", - сказал белорусский лидер во время встречи с трудовым коллективом предприятия.



Ранее стало известно о списке представителей официального Минска, который уже согласовали министры иностранных дел Евросоюза с целью объявления санкций. Европейские дипломаты намерены распространить их действие на тех, кто может быть причастен к насилию во время подавления послевыборных протестов в Белоруссии.



Автор: Злата Богатова

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