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Сбивший людей в центре Москвы рэпер употреблял наркотики


06:44
Сбивший людей в центре Москвы рэпер употреблял наркотикиФото: vk.com

Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте рэп-исполнителя Эльмина Гулиева, устроившего в центре Москвы ДТП с тремя пострадавшими, передает агентство "Интерфакс".

Ранее стали известны результаты экспертизы: в крови водителя обнаружили запрещенные вещества.

Как пояснили в пресс-службе столичного Таганского суда, рэпера Эльмина Гулиева в рамках уголовного дела о ДТП в центре Москвы арестовали на срок до 21 ноября текущего года. После того, как в крови вероятного виновника аварии были выявлены наркотические вещества, обвинение 26-летнему водителю было решено ужесточить. Отмечается, что в прошлом Гулиева уже не раз привлекали к административной ответственности.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля Infiniti, которым управлял Гулиев. ДТП случилось в минувший понедельник, 21 сентября. По данным полиции, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав столкновение с другой машиной. После столкновения на регулируемом перекрестке на улице Остоженка иномарку вынесло на тротуар, где в тот момент проходили люди.

С места ЧП в больницы были доставлены двое пешеходов - мужчина и женщина. Медицинская помощь также потребовалась пассажиру предполагаемого виновника аварии. Как пишут российские СМИ, одной из пострадавших женщин врачи были вынуждены частично ампутировать ногу. Состояние двух пациентов медики сейчас оценивают как тяжелое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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