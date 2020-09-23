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Сбивший людей в центре Москвы рэпер употреблял наркотики
06:44
Фото: vk.com
Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте рэп-исполнителя Эльмина Гулиева, устроившего в центре Москвы ДТП с тремя пострадавшими, передает агентство "Интерфакс".
Ранее стали известны результаты экспертизы: в крови водителя обнаружили запрещенные вещества.
Как пояснили в пресс-службе столичного Таганского суда, рэпера Эльмина Гулиева в рамках уголовного дела о ДТП в центре Москвы арестовали на срок до 21 ноября текущего года. После того, как в крови вероятного виновника аварии были выявлены наркотические вещества, обвинение 26-летнему водителю было решено ужесточить. Отмечается, что в прошлом Гулиева уже не раз привлекали к административной ответственности.
Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автомобиля Infiniti, которым управлял Гулиев. ДТП случилось в минувший понедельник, 21 сентября. По данным полиции, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора, спровоцировав столкновение с другой машиной. После столкновения на регулируемом перекрестке на улице Остоженка иномарку вынесло на тротуар, где в тот момент проходили люди.
С места ЧП в больницы были доставлены двое пешеходов - мужчина и женщина. Медицинская помощь также потребовалась пассажиру предполагаемого виновника аварии. Как пишут российские СМИ, одной из пострадавших женщин врачи были вынуждены частично ампутировать ногу. Состояние двух пациентов медики сейчас оценивают как тяжелое.
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