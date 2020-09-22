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Российского актера подозревают в убийстве и расчленении трансгендера


22.9.2020 22:28
Российского актера подозревают в убийстве и расчленении трансгендераФото: v-moldove.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала 53-летнего российского актера по подозрению в убийстве с последующим расчленением.

Жертвой преступления стал молодой трансгендер, приехавший в Россию из Таджикистана.

Как передают российские СМИ, артист в прошлом состоял в неком закрытом сообществе для любителей нетрадиционных связей. В минувшем январе он познакомился с трансгендером и предложил ему встречу в апарт-отеле. Заподозрив, что новый приятель вместо оказания интимных услуг надумал усыпить его и обокрасть, артист расправился с ним. Убив гостя, он расчленил его тело и выбросил фрагменты трупа в реку.

В июле школьник, купавшийся в реке Мга на территории Кировского района Ленинградской области, обнаружил части тела убитого мужчины. Правоохранители смогли установить личность погибшего по номерам женских грудных имплантов, а потом и вышли на след подозреваемого в убийстве.

Расследование по данному уголовному делу продолжается.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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