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Экс-фанаты Роулинг сжигают ее книги после слов о транссексуалахЭкс-фанаты Роулинг сжигают ее книги после слов о транссексуалах

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Экс-фанаты Роулинг сжигают ее книги после слов о транссексуалах


22.9.2020 20:33
Джоан РоулингФото: t1.ua
Джоан Роулинг

Недавние почитатели творчества британской писательницы Джоан Роулинг, которая прославилась после серии романов о Гарри Поттере, сжигают ее книги.

В популярном сервисе TikTok появляется все больше роликов такого содержания. Объясняя свои действия, бывшие фанаты Джоан Роулинг говорят о недавних высказываниях писательницы о транссексуалах.

Автор одного из роликов заявил, что нельзя "отделить автора от его книги", обвиняя литератора в ненависти к людям с лишним весом (fatphobia), расизме, а также в том. В адрес Роулинг также начали звучать обвинения в том, что она дала высокую оценку супремасистам (сторонникам превосходства той или иной расы).

Ранее призыв сжигать книги писательницы призвали участники поп-дуэта Jedward. В Сети на это отреагировали неоднозначно. Некоторые пользователи начали сравнивать артистов с нацистами, которые в 30-е годы прошлого века аналогичным образом сжигали книги. Как отметил журналист Пирс Морган, если он бы и решился что-то бросить в огонь, то проделал бы это прежде всего с записями Jedward.

Критика в отношении Роулинг начала звучать еще в начале лета, сразу после того, как писательница выразила обеспокоенность из-за растущего количества юных англичанок, сменивших пол. Позже ситуация еще более обострилась из-за нового детектива. Писательница рассказала историю злодея, который совершал убийства, переодевшись в женское платье. В результате бывшие почитатели творчества Роулинг были настолько разозлены, что начали публиковать сообщения о ее смерти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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