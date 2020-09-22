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В Брянской области вице-губернатор покинул пост из-за ДТП с участием сына
22.9.2020 11:10
Фото: kapital.kz
Вице-премьер Брянской области Александр Резунов уходит в отставку вскоре после того, как его сын попал в дорожно-транспортное происшествие.
Как передают российские СМИ, представитель местной администрации пояснил, что принял такое решение, чтобы его не обвиняли в попытке давить на следствие.
Со ссылкой на представителей администрации Брянской области уточняется, что Александр Резунов после аварии с участием его сына выразил готовность оказать пострадавшим помощь. Вице-губернатор также заявил, что сожалеет из-за случившегося.
Ранее стало известно о ДТП с участием трех машин, которое произошло в Брянске несколько дней назад. Один из пострадавших, которые были доставлены в больницы в ночь на 18 сентября, несмотря на все усилия медиков скончался от полученных травм.
По данным открытых источников, виновником смертельной аварии может оказаться 33-летний сын высокопоставленного чиновника Максим Резунов.
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