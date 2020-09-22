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Во Франции из-за гулявших на путях валлаби прервали движение поездов
22.9.2020 00:15
Фото: ark-info.ru
Железнодорожники были вынуждены на некоторое время приостановить движение поездов между городами Ла-Рош-сюр-Йон и Нант, чтобы сохранить жизнь животным, которые оказались на рельсах.
Необычное происшествие случилось на западе Франции в утренний час пик.
Заметив пару валлаби, выбежавших на пути, диспетчеры приняли решение несколько изменить график движения поездов. Как сообщает телевизионный канал RTL, небольших размеров сумчатые, визуально напоминающие кенгуру, прогуливались прямо возле рельсов.
Местные власти объявили окно, чтобы животные случайно не были сбиты локомотивом. Позднее представители французской железной дороги рассказали об этом случае на своих страницах в социальных сетях.
Отмечалось, что два валлаби, которые бродят по региону Бельвиль, вероятно, хотят посетить Вандею. Это отличный выбор, но в результате будут несколько замедлены поезда на отрезке Ла-Рош – Нант, остроумно пояснила пресс-служба, сопроводив сообщение фото зверьков.
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