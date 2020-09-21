|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель Воронежской области после ссоры с женой пытался убить годовалую дочь
21.9.2020 23:46
Фото: vk.com
Под Воронежем задержан мужчина, пытавшийся после конфликта с супругой сжечь себя и годовалую дочь, передает Life.
Со ссылкой на собственный источник уточняется, что ЧП случилось, когда жена мужчины отмечала свой день рождения.
Во время торжества мужчина начал ревновать супругу, после чего схватил годовалую дочь и выбежал вместе с ней на улицу. Прокричав жене, что никому не отдаст ребенка, он сел в автомобиль и поджег машину.
Мать, несмотря на испуг, смогла вытащить девочку из охваченной огнем машины. В результате ребенка с ожогами доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее ожоги лица и тела первой степени тяжести.
Ревнивый глава семейства практически не пострадал. Он смог покинуть машину самостоятельно. Вскоре после этого его задержала полиция. Отмечается, что ранее семья не попала в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|