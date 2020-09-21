|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчки
21.9.2020 22:43
Фото: hellonews.site
После того, как на территории Иркутской области произошло землетрясение, были зафиксированы повторные толчки. Их магнитуда составила 2-3, передает региональное управление МЧС. Ведомство рассказывает о случившемся на своей официальной странице в Instagram.
Как сообщается в разделе "истории", повторные толчки были зафиксированы через четверть часа после землетрясения.
Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло неподалеку от Иркутска. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях из официальных источников пока не поступало.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в районе озера Байкал. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 84 км к юго-западу от Иркутска, очаг залегал на глубине 2 км.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|