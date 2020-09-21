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Под Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчки


21.9.2020 22:43
Под Иркутском после землетрясения зафиксировали повторные толчкиФото: hellonews.site

После того, как на территории Иркутской области произошло землетрясение, были зафиксированы повторные толчки. Их магнитуда составила 2-3, передает региональное управление МЧС. Ведомство рассказывает о случившемся на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщается в разделе "истории", повторные толчки были зафиксированы через четверть часа после землетрясения.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло неподалеку от Иркутска. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях из официальных источников пока не поступало.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в районе озера Байкал. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 84 км к юго-западу от Иркутска, очаг залегал на глубине 2 км.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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