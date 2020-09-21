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Женская сеть myJulia.ru
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В Петербурге молодая пара сорвалась с крыши
21.9.2020 10:38
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств гибели двух молодых людей.
ЧП случилось в самом центре Петербурга. Предположительно, девушка и сопровождавший ее студент упали с крыши во время рискованной прогулки. От полученных травм оба скончались на месте.
По данным интернет-издания "Фонтанка", трагическое происшествие случилось около дома № 20 по улице Рубинштейна. В минувшее воскресенье, 20 сентября, примерно в 20 часов там были найдены тела молодого человека и девушки.
Вызванные очевидцами медики могли только констатировать смерть обоих пострадавших. Прибывшие туда сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств ЧП.
По данным ряда СМИ, погибший молодой человек являлся студентом Политеха. В целях подработки он проводил частные экскурсии по крышам домов Петербурга, а также занимался ремонтом квартир.
Власти Северной столицы в прошлом уже не раз предпринимали меры, направленные на пресечение нелегальных экскурсий по петербургским крышам. Однако пока взять под полный контроль эту сферу администрации города не удалось.
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