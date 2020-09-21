Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге молодая пара сорвалась с крыши

21.9.2020 10:38

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств гибели двух молодых людей.



ЧП случилось в самом центре Петербурга. Предположительно, девушка и сопровождавший ее студент упали с крыши во время рискованной прогулки. От полученных травм оба скончались на месте.



По данным интернет-издания "Фонтанка", трагическое происшествие случилось около дома № 20 по улице Рубинштейна. В минувшее воскресенье, 20 сентября, примерно в 20 часов там были найдены тела молодого человека и девушки.



Вызванные очевидцами медики могли только констатировать смерть обоих пострадавших. Прибывшие туда сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств ЧП.



По данным ряда СМИ, погибший молодой человек являлся студентом Политеха. В целях подработки он проводил частные экскурсии по крышам домов Петербурга, а также занимался ремонтом квартир.



Власти Северной столицы в прошлом уже не раз предпринимали меры, направленные на пресечение нелегальных экскурсий по петербургским крышам. Однако пока взять под полный контроль эту сферу администрации города не удалось.



Автор: Злата Богатова

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