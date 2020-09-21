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В Петербурге молодая пара сорвалась с крыши


21.9.2020 10:38
В Петербурге молодая пара сорвалась с крышиФото: vk.com

Правоохранительные органы Северной столицы приступили к выяснению обстоятельств гибели двух молодых людей.

ЧП случилось в самом центре Петербурга. Предположительно, девушка и сопровождавший ее студент упали с крыши во время рискованной прогулки. От полученных травм оба скончались на месте.

По данным интернет-издания "Фонтанка", трагическое происшествие случилось около дома № 20 по улице Рубинштейна. В минувшее воскресенье, 20 сентября, примерно в 20 часов там были найдены тела молодого человека и девушки.

Вызванные очевидцами медики могли только констатировать смерть обоих пострадавших. Прибывшие туда сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств ЧП.

По данным ряда СМИ, погибший молодой человек являлся студентом Политеха. В целях подработки он проводил частные экскурсии по крышам домов Петербурга, а также занимался ремонтом квартир.

Власти Северной столицы в прошлом уже не раз предпринимали меры, направленные на пресечение нелегальных экскурсий по петербургским крышам. Однако пока взять под полный контроль эту сферу администрации города не удалось.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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